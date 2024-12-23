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12:52, 23 декабря 2024Наука и техника

Геймеры перестали интересоваться новыми играми

Steam: геймеры посвятили новым играм на ПК лишь 15 % времени в 2024 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ELLA DON / Unsplash

Пользователи персональных компьютеров в 2024-м чаще всего запускали игры, вышедшие год назад или позже. Об этом сообщает издание PC Gamer со ссылкой на отчет Steam.

Из ежегодного отчета площадки следует, что 15 процентов времени геймеров на Steam было посвящено играм, выпущенным в 2024 году. 47 процентов времени игроки посвятили тайтлам, которые представили не позже 7 лет назад. 37 процентов — на игры, которые появились 8 лет назад или больше.

Журналисты медиа отметили, что игроки перестали интересоваться новыми релизами, и это тенденция последних лет. Хотя в 2023 году пользователи запускали новые видеоигры еще реже — год назад им посвятили лишь 9 процентов игрового времени.

В материале PC Gamer говорится, что одной из причин подобной тенденции является высокий интерес геймеров к онлайн-играм, которые вышли более года назад и до сих пор являются актуальными. К ним специалисты отнесли Counter-Strike, Dota 2 и PUBG. Также существуют баги, которые часто встречаются в новых играх: геймеры откладывают их на будущее, ожидая, что разработчики исправят проблемы через определенное время.

В конце декабря корпорация Microsoft перечислила преимущества перехода геймеров с Windows 10 на актуальную операционную систему. К ним отнесли режим Auto HDR, функцию DirectStorage и прочие возможности ОС.

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