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23:35, 21 января 2025Мир

Число жертв пожара на турецком курорте увеличилось до 76

Глава МВД Турции Ерликая: Число жертв пожара на курорте в Болу выросло до 76
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу увеличилось до 76. Об этом проинформировал глава МВД страны Али Ерликая, пишет РИА Новости.

«В результате пожара на курорте Карталкая погибли 76 человек», — подчеркнул он. Как уточнил турецкий министр, в рамках расследования трагедии задержали девять человек, в том числе владельца отеля.

Пожар на турецком курорте произошел минувшей ночью. Многие из гостей пытались спастись, спускаясь по связанным простыням, некоторые выпрыгивали из окон.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 66 человек не удалось спасти в результате пожара в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Али Ерликая также уточнил, что еще 51 человек пострадал. Позже в стране заявили об угрозе обрушения загоревшейся гостиницы. Тогда на место происшествия для оценки ситуации прибыли представители кабмина республики.

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