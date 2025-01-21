Пользователей Windows 10 оставят без популярной программы

Microsoft прекратит поддержку Exchange 2016 и 2019 для Windows 10 в октябре

Корпорация Microsoft анонсировала прекращение поддержки программ Exchange 2016 и 2019 для устаревшей Windows 10. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

В компании сообщили, что поддержка Exchange 2016 и 2019 будет завершена в октябре — потребители Windows 10 смогут и дальше пользоваться сервисом, но уже на свой страх и риск. Microsoft Exchange — популярный корпоративный сервис для обмена сообщениями. При этом основная поддержка Exchange 2016 прекратилась в октябре 2020 года, версии 2019 — 9 января 2024 года.

«14 октября 2025 года, через 9 месяцев, поддержка Exchange Server 2016 и Exchange Server 2019 прекратится», — заявила команда сервиса в своем блоге. В компании настоятельно рекомендовали клиентам начать переход на альтернативные сервисы. В Microsoft предложили оформить подписку на онлайн-сервис Exchange Online или подготовиться к обновлению до Exchange Server Subscription Edition (SE).

По словам журналистов издания, прекращение поддержки будет означать, что Microsoft Exchange не будет больше получать обновления и патчи безопасности. Также в октября завершится бесплатная поддержка Windows 10.

В середине января корпорация Microsoft заявила, что в октябре прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Пользователям предложили перейти на Windows 11.