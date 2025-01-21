Губерниев порассуждал о возможном выдвижении на пост президента ФЛГР

Губерниев заявил, что у него есть мысли баллотироваться на пост президента ФЛГР

Телекомментатор Дмитрий Губерниев порассуждал о возможном выдвижении на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Его слова приводит Sport24.

Он отметил, что пока не знает, будет ли баллотироваться на этот пост. «У меня действительно есть такие мысли. Я член федерации Вологодской области, меня туда приняли. Если мне доверится федерация, то вполне могу баллотироваться», — заявил Губерниев.

Телекомментатор отметил, что готов составить достойную конкуренцию действующей главе ФЛГР Елене Вяльбе. «В чем я лучше как руководитель? Умею ладить с людьми. Я вообще людей люблю, детей люблю. Буду развивать лыжи не на словах, а на деле», — сказал он.

Трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Ближайшие выборы президента организации состоятся в 2026-м.