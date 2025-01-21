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15:46, 21 января 2025Наука и техника

«Калашников» представит новый ударный «КУБ» в Абу-Даби

«Калашников»: Дрон-камикадзе «КУБ-2-Э» впервые представят на выставке IDEX
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Дрон-камикадзе «КУБ-2-Э» в двух исполнениях впервые покажут на международной выставке в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«"Калашников" впервые представит новейшую совместную разработку АО "Концерн "Калашников" и научно-производственного объединения "Ижевские беспилотные системы": управляемые барражирующие боеприпасы "КУБ-2-Э" малого и среднего классов — на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025», — говорится в сообщении.

Ударный дрон «КУБ-2-Э» малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной техники противника, а беспилотник среднего класса может наносить удары по стартовым позициям беспилотников, вертолетным площадкам и легкобронированной технике.

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Маневренные беспилотники оснащены оптико-электронными системами, которые позволяют операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели. Аппараты весом более 10 килограммов можно использовать днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях и при недостаточной видимости. В концерне подчеркнули, что «КУБ-2-Э» разработали в инициативном порядке.

В декабре «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео. Аппарат самолетного типа отличается от прошлых версий дронов «КУБ» повышенными дальностью и боевым могуществом.

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