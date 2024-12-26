«Калашников» показал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э» на видео

«Калашников» показал полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео

Концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э» на видео. Соответствующую запись опубликовали в Telegram-канале концерна.

Судя по опубликованным кадрам, новый аппарат — это дрон самолетного типа. Прошлые версии беспилотников «Куб» были выполнены по схеме «летающее крыло». Для запуска аппарата используют катапульту. При этом новый беспилотник больше базового «Куба», поэтому он получил увеличенную катапульту.

О создании нового дрона гендиректор «Калашникова» Алан Лушников рассказал ранее в декабре. По его словам, «Куб-10Э» способен летать на высоте от 100 до 2,5 тысячи метров с крейсерской скоростью 100 километров в час. Новая модель отличается от прошлых повышенными дальностью и боевым могуществом. Беспилотник предназначен для поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и оборудования противника.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили о выполнении всех контрактов 2024 года на поставку дронов-камикадзе «Куб» и беспилотников «Гранат». Там отметили, что в 2024 году производство дронов и управляемых боеприпасов «Калашникова» выросло в десять раз.