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14:51, 21 января 2025Бывший СССР

Лавров объяснил отношения с Арменией отсутствием простых отношений с другими

Лавров заявил об отсутствии страны, отношения с которой можно назвать простыми
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает ни одной страны, отношения с которой можно назвать простыми. Его слова во время встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном приводит РИА Новости.

«Я не знаю ни одной страны, отношения с которой я бы назвал простыми… Не бывает такого», — заявил Лавров. Он добавил, что у любых стран и народов есть требующие решения противоречия.

Лавров также заявил, что есть вопросы политического характера, которые сознательно обострялись «некоторыми кругами» в вопросах армяно-российских отношений.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на той же встрече с Лавровым заявил, что ни о каких сроках вступления Армении в Европейский союз (ЕС) речи не идет. Он добавил, что недавний процесс о движении Армении к ЕС является лишь инициативой гражданского общества.

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