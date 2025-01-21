Лавров объяснил отношения с Арменией отсутствием простых отношений с другими

Лавров заявил об отсутствии страны, отношения с которой можно назвать простыми

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не знает ни одной страны, отношения с которой можно назвать простыми. Его слова во время встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном приводит РИА Новости.

«Я не знаю ни одной страны, отношения с которой я бы назвал простыми… Не бывает такого», — заявил Лавров. Он добавил, что у любых стран и народов есть требующие решения противоречия.

Лавров также заявил, что есть вопросы политического характера, которые сознательно обострялись «некоторыми кругами» в вопросах армяно-российских отношений.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на той же встрече с Лавровым заявил, что ни о каких сроках вступления Армении в Европейский союз (ЕС) речи не идет. Он добавил, что недавний процесс о движении Армении к ЕС является лишь инициативой гражданского общества.