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14:38, 21 января 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о недовольстве Трампом и назвал Байдена бедным стариком

Лукашенко рассказал о недовольстве Трампом и назвал Байдена бедным стариком
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смотрел в прямом эфире инаугурацию нового лидера США Дональда Трампа и рассказал, что ему не понравился один момент. Белорусского главу цитирует БелТА.

Лукашенко признался, что не был в восторге от экс-президента США Джо Байдена. Однако, как он отметил, бывший американский лидер выглядел приличнее Трампа. «Сидел [Байден] так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты [Трамп] уже это все сказал. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика?» — возмутился глава республики.

Кроме того, Лукашенко назвал бедной женщиной 49-го вице-президента Камалу Харрис. По его мнению, ее «выкинули на поверхность» против Трампа. Президент Белоруссии похвалил Харрис. Он призвал отдать ей должное.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США и стал 47-м по счету главой государства. В инаугурационной речи он пообещал, что Вашингтон будет наращивать военную мощь, чтобы положить конец вооруженным конфликтам.

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