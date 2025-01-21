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12:47, 21 января 2025Спорт

Медведева назвала российскую мадонну фигурного катания

Медведева назвала Туктамышеву российской мадонной фигурного катания
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева назвала российскую мадонну фигурного катания. Ее слова приводит РИА Новости.

Медведева сделала выбор в пользу Елизаветы Туктамышевой. «Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — поделилась она.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Также на ее счету медали всех достоинств командных мировых первенств.

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