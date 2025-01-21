Медведева назвала Туктамышеву российской мадонной фигурного катания

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева назвала российскую мадонну фигурного катания. Ее слова приводит РИА Новости.

Медведева сделала выбор в пользу Елизаветы Туктамышевой. «Лиза — олицетворение долгожителя в спорте, в фигурном катании — каталась до 27 лет, если не ошибаюсь, и продолжает выступать в шоу очень успешно. Лиза очень компонентная, выразительная. Она прямо женщина на льду», — поделилась она.

28-летняя Туктамышева пропускает второй сезон подряд. Она продолжает участвовать в шоу, а также комментирует соревнования.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Также на ее счету медали всех достоинств командных мировых первенств.