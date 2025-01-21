Российский фондовый рынок начал падать после инаугурации Трампа

Индекс Мосбиржи упал ниже 2900 пунктов после инаугурации Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, российский фондовый рынок перешел к падению на фоне выступления на инаугурации и первых распоряжений президента США Дональда Трампа. На минимуме индекс Мосбиржи доходил до 2885 пункта, свидетельствуют данные площадки.

В последний месяц акции российских компаний росли на фоне неожиданного отказа Банка России повышать ключевую ставку в декабре, а также надежд на большую сговорчивость новой американской администрации в вопросах антироссийских санкций и возможность завершения боевых действий на Украине.

Однако в своей речи Трамп ни разу не вспомнил о конфликте, зато распорядился максимально увеличить добычу нефти и газа в США, что может существенно сократить нефтегазовые доходы России.

Также глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары, произведенные в странах БРИКС, в случае их несговорчивости, что может усложнить продвигаемые Россией инициативы, в первую очередь в вопросе альтернативы доллару как расчетному средству. Вскоре после победы на выборах Трамп пообещал максимально наказать тех, кто пытается подорвать позиции американской валюты.