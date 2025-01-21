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01:03, 21 января 2025Экономика

В России высказались об экономическом курсе Трампа

Аналитик Хазанов: Экономический курс Трампа в отношении РФ будет жестким
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jasper Colt / Reuters

Экономический курс нового президента США Дональда Трампа в отношении России будет жестким и двойственным. Об этом РИА Новости рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его утверждению, 47-й глава Белого дома может вводить новые санкции в попытке ослабить экономический суверенитет Москвы. Однако в то же время, допустил аналитик, для выстраивания отношений с Россией Трамп может снять санкции против ее экспорта алюминия, меди, никеля и урана.

Ранее Хазанов предположил, что Трамп не пойдет на полную отмену всех санкций против РФ, но ему может быть выгодно снять отдельные запреты. По его подсчетам, поставки цветных металлов не играли большой роли в американском импорте, однако уран нужен энергетике США.

Некоторые эксперты полагают, что Трамп может отменить ряд антироссийских санкций и отказать Киеву в дальнейшей военной поддержке. Кроме того, появились прогнозы о том, что Трамп может «закрыть глаза» на реализацию уже принятых рестрикций, например, касающихся транзакций в долларах.

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