Вероятность отмены Трампом антироссийских санкций оценили

Политолог Ярыгин: Трамп может отменить санкции против РФ и поддержку Киева

Избранный президентом США Дональд Трамп может отменить решения об антироссийских санкциях и военной поддержке Киева, которые были приняты исполнительными указами его предшественника, сообщил политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Вероятность такого сценария он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что собирается подписать почти 100 указов в первый же день вступления в должность и отменить «глупые и радикальные» решения американского лидера Джо Байдена.

Часть антироссийских санкций действует на основе законов, принятых Конгрессом США, их новый президент отменить не может, отметил Ярыгин. Что же до ограничительных мер, которые были введены Байденом, минуя Конгресс, то их Трамп отменить способен, указал он.

Это уже проявлялось неоднократно в американской истории. Дональд Трамп так уже делал. Если вы помните, то в предыдущий раз он, например, выходил из Парижского соглашения по климату, а его сменщик, в то время Джо Байден, вернул в США Парижское соглашение по климату Григорий Ярыгин политолог

«То есть такие шаги действительно предпринимаются президентами в отношении предыдущей администрации, и Дональд Трамп это сделает. Это коснется и эмиграции, это коснется и военной поддержки либо же Тайваня, либо Украины, либо Израиля. Вопрос только, насколько быстро он все это произведет, потому что он обещал отменить от 100 до 200 неправильных решений, которые он называет радикальными, поспешными, глупыми», — поделился политолог.

Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что документы, которые будет подписывать Трамп уже сегодня после инаугурации, наверняка подготовлены, и изменений стоит ожидать до 18:00 по Вашингтону.

Ранее Трамп заявил, что внешняя политика Байдена была худшей за всю историю страны. Трамп отметил, что не хотел бы оскорблять людей, когда они покидают свои посты, но добавил, что ему казалось «этот день никогда не наступит».

