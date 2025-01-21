На берег Азовского моря на Кубани начались выбросы мазута

Выбросы мазута зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае

Выбросы мазута зафиксированы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Зона мониторинга пляжей расширена до 265 километров — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. К утру вторника, 21 января, на побережье Азовского моря в Краснодарском крае убраны шесть километров береговой полосы, собрано 150 килограмм загрязненного грунта.

Загрязненное после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкерами побережье Черного моря Кубани разделили на 41 участок, где происходит уборка загрязненного песка — его вывозят на специализированные предприятия для утилизации. В настоящее время основные работы по уборке пляжей были завершены, однако в регионе наблюдаются новые выбросы мазута. При этом выбросов на берег Азовского моря ранее не фиксировалось.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута, произошло 15 декабря 2024 года. Причиной ЧП могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце года последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.