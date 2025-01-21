Названы главные проколы в нарядах гостей инаугурации Трампа

Стилистка Николаева: Гостям инаугурации Трампа следовало снять верхнюю одежду

Стилистка Татьяна Николаева назвала главные проколы в образах гостей инаугурации президента США Дональда Трампа. Ее комментарий приводит KP.RU.

Специалист по деловому протоколу оценила наряд Мелании Трамп, в том числе широкополую шляпу первой леди, которая вызвала шквал обсуждений в соцсетях. «Широкие поля шляпы не дали президенту дотронуться до щеки жены. Это следовало отрепетировать, Трамп не догадался присесть, а, может, не смог в силу возраста», — пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы издания, гостям мероприятия, в том числе супруге американского лидера, следовало снять верхнюю одежду. «А вот оставаться в помещении в шляпе, если она — часть костюма, дамам этикет позволяет», — добавила эксперт.

При этом откровенный образ невесты Джеффа Безоса Лорен Санчес, которая появилась на публике в кружевном лифе, Николаева раскритиковала. «Кружева — признак вечерней одежды, как и всевозможные оголения, поэтому белье во время официальной церемонии — дурной тон», — уточнила она.

Негативной реакции подвергся и наряд бывшей конкурентки Трампа Камалы Харрис, пришедшей на инаугурацию в брючном костюме черного цвета. «Такое ощущение, что Харрис пыталась понизить уровень мероприятия — на элитарные торжества в Америке женщины стараются не ходить в брючных костюмах. Также недопустим жакет на молнии», — подытожила стилистка.

Ранее платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети.