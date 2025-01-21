Объем попавшего в Азовское море после крушения танкеров мазута оценили

Эксперт Станичный: В Азовское море не могло попасть много мазута

В Азовское море не могло попасть большое количество мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный в беседе с ТАСС.

«Точно можно сказать, что направление распространения мазута во время вытекания было в другую сторону. Совсем недолго было в том направлении, когда мазутное пятно достигало Керчи, и тогда что-то могло попасть и в Азовское море», — рассказал специалист. Он добавил, что распространение все же попавших в море нефтепродуктов зависит от направления и силы ветра.

Станичный отметил, что наиболее значимым стал выброс мазута сразу после аварии и за несколько следующих дней — эти нефтепродукты попали на побережье Анапы. Нефтепродуктов, которые добрались до Керчи в последующие дни, было существенно меньше.

Доктор геолого-минералогических наук, почетный президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко считает, что при определенном ветре мазут может дойти до северо-восточного района Азовского моря и до Мариуполя.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239», который находится на мели у берега Краснодарского края, утилизируют на месте.