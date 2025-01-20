Раскрыта судьба потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239»

Севший на мель танкер «Волгонефть-239» в Краснодарском крае утилизируют на месте

Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер «Волгонефть-239», который находится на мели у берега Краснодарского края, утилизируют на месте. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на главу Росморречфлота Андрея Тарасенко.

Специалисты приступят к утилизации судна после того, как завершатся работы по откачке мазута. Согласно планам, уборка нефтепродукта займет четыре дня. К настоящему моменту удалось откачать уже 20 тонн мазута.

«Мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его полностью, и ничего здесь не будет», — заявил Тарасенко. Он добавил, что танкер полностью распилят на металлолом.

Ранее вице-президент и академик РАН Степан Калмыков предложил использовать опыт других стран в ликвидации мазута после крушения танкеров. По его словам, похожая ситуация произошла в Испании, где механический сбор мазута оказался наиболее эффективным методом.