Орбан заявил о нахождении Украины в роли просителя

Орбан: Украина находится в роли просителя и она не может диктовать свою волю

Украина находится в роли просителя помощи и она не может диктовать свою волю странам Центральной и Восточной Европы, так как ее положение за последнее время стало хуже. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе совместной пресс-конференции со своим словацким коллегой Робертом Фицо, транслируемой на YouTube-канале SME.

«Не должно быть путаницы в позициях. Они не могут вести себя так, будто Братислава и Будапешт должны плясать под их дудку. Это невозможно. Они потеряли пятую часть своей страны, а их промышленность лежит в руинах. Они не могут обеспечить свое существование, но ведут себя так, будто в состоянии диктовать нам свои условия», — сказал политик.

Орбан подчеркнул, что Украина не является членом Европейского союза и вопрос ее принятия зависит в том числе от позиции Венгрии и Словакии. В связи с этим он призвал к уважению со стороны Киева.

Ранее Фицо заявил, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки, согласно которым они готовятся к дестабилизации ситуации. После этих заявлений премьеру удалось сорвать голосование в парламенте о вотуме недоверия правительству.