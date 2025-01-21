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11:56, 21 января 2025Силовые структуры

Раскрыта суть обвинения в отношении дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина

Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в неправильной подготовке двигателя
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Дрейфовавшего более двух месяцев в Охотском море с телами погибших родственников россиянина Михаила Пичугина обвиняют в плохой подоготовке лодки перед путешествием. Суть обвинений Пичугину во вторник, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, следователи уже провели экспертизу и одной из причин гибели двух человек сочли неправильную эксплуатацию двигателя лодки. Эксперты сочли, что его не обслуживание велось не на должном уровне — двигатель практически не промывали. Следователи полагают, что Пигучин решился выйти в море, зная о плохом состоянии мотора. Михаил Пичугин отрицает свою вину. по его словам накануне путешествия вместе с братом он сделал пробную поездку до Шантарских островов и обратно.

Во время этой поездки в двигатель залили 100 литров бензина и прошли порядка 500 километров.

20 января сообщалось, что в отношении единственного выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина завели уголовное дело по статье 263 ч.3 («Нарушение правил эксплуатации водного транспорта») УК РФ. Теперь Пичугину грозит до семи лет колонии. Его считают виновным в гибели родных.

14 октября 2024 года рыбаки спасли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки 45-летнего Михаила Пичугина, который провел в море более двух месяцев. В лодке также находились тела двоих человек — Сергея и Ильи Пичугиных, брата и племянника Михаила, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.

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