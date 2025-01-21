Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:56, 21 января 2025Наука и техника

Роботакси Tesla заметили с рулевым колесом

Роботакси Tesla получило рулевое колесо, несмотря на автопилот
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Noah Berger / AP

Корпорация Tesla запустила тестирование беспилотного такси с ручным управлением. На это обратило внимание издание Electrek.

Фотографию автомобиля в окрестностях завода в Техасе снял с дрона энтузиаст Джо Тегтмейер. Судя по фото, компания тестирует на территории завода электрокар с дизайном представленного осенью беспилотного такси Cybercab. На снимке отчетливо видно, что машина имеет рулевое колесо и управляется водителем.

Журналисты медиа заметили, что Маск выступал категорически против ручного управления беспилотного такси, подразумевая, что они будут передвигаться на автопилоте. «Некоторые задаются вопросом, означает ли это, что Tesla также планирует потребительскую версию автомобиля с рулевым колесом, но это звучит как мечта», — отметили авторы.

Специалисты предположили, что роботакси оснастили рулевым колесом только на стадии тестирования — чтобы действия машины мог контролировать оператор. По этой же причине позади Cybercab на фото заметили автомобиль сопровождения. Авторы предположили, что серийная версия беспилотного такси не будет иметь руля.

Ранее специалисты Университета Тренто (Италия) обнаружили закономерности в поведении муравьев, которые можно использовать для решения проблем дорожного движения. Так, муравьи никогда не мешают и не обгоняют друг друга, так как идут по феромонным тропам, отмеченным вожаком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

      В российском городе расселение аварийного дома затянулось на десять лет

      В российском городе объявили воздушную тревогу

      В России отреагировали на заявление Трампа о готовности Зеленского к сделке по Украине

      Хинштейн предупредил курских чиновников об опасности

      На Западе высказались о победе Байдена на Украине

      Стало известно о состоянии попавшего в плен к ХАМАС россиянина

      Власти атакованного ВСУ Смоленска опровергли сообщения об эвакуации

      Роботакси Tesla заметили с рулевым колесом

      Раскрыта суть обвинения в отношении дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше