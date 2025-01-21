Роботакси Tesla заметили с рулевым колесом

Роботакси Tesla получило рулевое колесо, несмотря на автопилот

Корпорация Tesla запустила тестирование беспилотного такси с ручным управлением. На это обратило внимание издание Electrek.

Фотографию автомобиля в окрестностях завода в Техасе снял с дрона энтузиаст Джо Тегтмейер. Судя по фото, компания тестирует на территории завода электрокар с дизайном представленного осенью беспилотного такси Cybercab. На снимке отчетливо видно, что машина имеет рулевое колесо и управляется водителем.

Журналисты медиа заметили, что Маск выступал категорически против ручного управления беспилотного такси, подразумевая, что они будут передвигаться на автопилоте. «Некоторые задаются вопросом, означает ли это, что Tesla также планирует потребительскую версию автомобиля с рулевым колесом, но это звучит как мечта», — отметили авторы.

Специалисты предположили, что роботакси оснастили рулевым колесом только на стадии тестирования — чтобы действия машины мог контролировать оператор. По этой же причине позади Cybercab на фото заметили автомобиль сопровождения. Авторы предположили, что серийная версия беспилотного такси не будет иметь руля.

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