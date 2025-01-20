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14:19, 20 января 2025Наука и техника

Муравьи помогут победить пробки на дорогах

Муравьи подсказали ученым, как организовать движение автомобилей на дорогах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Тренто (Италия) обнаружили закономерности в поведении муравьев, которые можно использовать для решения проблем дорожного движения. Исследование опубликовано в журнале Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.

Ученые отметили, что муравьи с их высокоорганизованным социальным поведением могут эффективно перемещаться по местности, не мешая друг другу. Авторы подметили особенности насекомых, которые можно применить при организации дорожного движения, чтобы победить автомобильные пробки.

Автор исследования Марко Герриери заявил, что муравьи являются одними из немногих видов, которые могут организовать двустороннее движение без помех. Часы наблюдения за муравьями — в том числе, за отдельными особями — подсказали ученым, как решить проблему заторов на дорогах. Они отметили, что особенности муравьев можно применить для организации движения беспилотного транспорта.

Герриери рассказал, что муравьи передвигаются по феромонным тропам, отмеченные вожаком. Они также двигаются организованными колоннами, не обгоняя друг друга. По словам ученого, как насекомые общаются с помощью своих выделений, так и беспилотные машины могут ориентироваться на условного вожака и «общаться» друг с другом в процессе.

В начале года глава Tesla Илон Маск заявил, что полноценный автопилот появится в автомобилях его компании уже в 2025-м. Журналисты издания Electrek напомнили, что Маск почти каждый год обещает запуск беспилотных автомобилей.

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