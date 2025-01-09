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09:51, 9 января 2025Наука и техника

Маск снова пообещал сделать автомобили Tesla беспилотными

Илон Маск пообещал запуск полного автопилота для Tesla в 2025-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава Tesla Илон Маск заявил, что полноценный автопилот появится в автомобилях его компании уже в 2025 году. На это обратило внимание издание Electrek.

Маск пообещал полноценный запуск технологии, когда он общался с подписчиками во время прямой трансляции в соцсети X. Предприниматель заметил, что Tesla планирует запустить полноценный автопилот FSD (Full Self-Driving) «где-то в 2025 году». По его словам, сотрудники компании уже вовсю тестируют новую версию программного обеспечения, которая позволит автомобилям передвигаться без контроля человека.

Также он признался, что испытания беспилотного автомобиля проходят в районе Bay Area в Сан-Франциско, США. Проект полностью автономного электрокара связан с роботизированным такси, которое Tesla анонсировала в 2024 году.

В Electrek отметили, что Маск далеко не впервые обещает запустить полноценный автопилот и каждый раз планирует нереалистичные сроки. В настоящий момент автомобили Tesla могут передвигаться с помощью ограниченного автопилота, когда действия машины контролирует водитель. Также издание подчеркнуло, что у корпорации Маска нет разрешения на тестирование полностью беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, поэтому компания может эксплуатировать свои машины только на специальных полигонах.

Ранее издание PCMag перечислило главные провалы в области искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году. К ним отнесли автопилот Tesla, нейросеть Google и фейковые заголовки, созданные с помощью ИИ.

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