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10:13, 28 декабря 2024Наука и техника

Перечислены главные ИИ-провалы 2024 года

PCMag: нейросеть Google и ложные заголовки вошли в список ИИ-провалов 2024-го
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Журналисты издания PCMag перечислили главные провалы года, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Материал доступен на сайте медиа.

Специалисты портала назвали ИИ самым значимым явлением 2024 года и отметили, что новая технология оказалась впутанной во множество скандалов. Одними из них журналисты назвали истории, когда ИИ создавал ложные заголовки и вводил пользователей в заблуждение. Так, в ноябре нейросеть The New York Times разослала читателям фейковое сообщение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был арестован.

В материале обратили внимание на ошибки нейросети Google, которая должна была улучшить результаты поисковой выдачи. Из-за неизвестных неполадок Google AI Overview, например, советовала съедать в день один камень и рассказывала, как готовить пиццу с клеем.

В уходящему году совершали ошибки нейросети, которые управляют автопилотом Tesla: американским регуляторам стало известно о 1399 подтвержденных случаев. Чат-бот MyCity, запущенный властями Нью-Йорка, должен бы давать советы представителям малого бизнеса, однако нейросеть начала предлагать противоречащие закону рекомендации.

Авторы PCMag заметили, что с помощью ИИ мошенники создавали фейковую рекламу — так, в ней актер Том Хэнкс продвигал лекарство от диабета, а популярная певица Тейлор Свифт призывала голосовать за Дональда Трампа.

В конце декабря авторы платформы HackerNoon перечислили несбывшиеся прогнозы, связанные с ИИ в 2024 году. К ним отнесли потерю популярности больших языковых моделей (LLM) и предсказание, что криптовалюты станут востребованнее нейросетей.

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