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17:47, 23 декабря 2024Наука и техника

Перечислены несбывшиеся относительно ИИ прогнозы

HackerNoon: ИИ продолжил оставаться главной темой для обсуждения в 2024 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Авторы платформы HackerNoon перечислили прогнозы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ) в 2024 году. Материал доступен на сайте медиа.

По словам автора и IT-специалиста Виталия Кухаренко, в уходящем году ИИ продолжил быть одной из тем для обсуждений. Часть прогнозов относительно новой технологии, данных в 2023 году, не сбылась — например, потеря популярности больших языковых моделей (LLM), которые продолжили оставаться в центре отрасли.

Также было высказано предположение, что в 2024-м обсуждение будущего ИИ затмит шумиха вокруг криптовалют: «хотя криптовалюты вернули себе некоторое внимание, ИИ продолжал доминировать в 2024 году». Кроме того, многие аналитики ожидали первого громкого дела о нарушенных ИИ авторских правах, но этого не произошло.

При этом множество касающихся ИИ прогнозов сбылось. К ним авторы HackerNoon отнесли доминирование оборудования Nvidia в отрасли, востребованность закрытых языковых моделей, появление в компаниях должности руководителя ИИ-направления (Chief AI Officer, CAIO), продолжение напряженности между Microsoft и OpenAI.

В конце декабря ученый и IT-журналист Гэри Маркус рассказал, почему ИИ еще не доказал свою полезность. По словам Маркуса, на рынке не появилось принципиально новых ИИ-моделей, а также их создание оказалось крайне дорогостоящим занятием.

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