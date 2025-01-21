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18:26, 21 января 2025Забота о себе

Россиян предупредили о тяжелых последствиях бесконтрольного приема витаминов

Терапевт Бурнацкая: Бесконтрольный прием витаминов может вызвать анемию
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Зимой многие люди принимают витамины для укрепления иммунитета, но без консультации с врачом подобная привычка может принести больше вреда здоровью, чем пользы, предупредила терапевт Светлана Бурнацкая. О тяжелых последствиях бесконтрольного приема витаминов и БАДов она предупредила россиян в разговоре с РИАМО.

Бурнацкая обратила внимание, что бесконтрольный прием витаминов — большая ошибка, так как их переизбыток может вызвать нарушение в работе ЖКТ, нервной системы, спровоцировать анемию, аллергию, тошноту. Принимать добавки можно только после анализов и подбора дозировки с учетом состояния здоровья.

«Важно помнить, что витамины могут влиять друг на друга. При неправильном сочетании компонентов в одном препарате некоторые из них могут нейтрализовать действие других, что делает прием добавок неэффективным. Кроме того, некоторые витамины лучше усваиваются в утренние часы, а другие — вечером. Поэтому важно соблюдать рекомендации по времени и режиму», — отметила терапевт.

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Врач также указала на важность соблюдения перерыва между курсами приема витаминов, иначе постоянное употребление добавок может вызвать побочные эффекты. Она добавила, что при отсутствии явного дефицита витаминов лучше пересмотреть питание и получать полезные микроэлементы из пищи.

В заключение Бурнацкая призвала не верить агрессивной рекламе, уверяющей, что витамины полезны в любых дозировках. «Передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) может привести к накоплению их в организме и токсическим последствиям, поскольку они выводятся медленно. Водорастворимые витамины C, B1, B6 и B12 выводятся быстрее, но и их передозировка тоже не исключена», — подытожила терапевт.

Ранее Бурнацкая рассказала о наиболее вероятных причинах затяжного кашля. По его мнению, как правило, этот симптом указывает на заболевания легких или сердца.

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