Россиян предупредили о тяжелых последствиях бесконтрольного приема витаминов

Терапевт Бурнацкая: Бесконтрольный прием витаминов может вызвать анемию

Зимой многие люди принимают витамины для укрепления иммунитета, но без консультации с врачом подобная привычка может принести больше вреда здоровью, чем пользы, предупредила терапевт Светлана Бурнацкая. О тяжелых последствиях бесконтрольного приема витаминов и БАДов она предупредила россиян в разговоре с РИАМО.

Бурнацкая обратила внимание, что бесконтрольный прием витаминов — большая ошибка, так как их переизбыток может вызвать нарушение в работе ЖКТ, нервной системы, спровоцировать анемию, аллергию, тошноту. Принимать добавки можно только после анализов и подбора дозировки с учетом состояния здоровья.

«Важно помнить, что витамины могут влиять друг на друга. При неправильном сочетании компонентов в одном препарате некоторые из них могут нейтрализовать действие других, что делает прием добавок неэффективным. Кроме того, некоторые витамины лучше усваиваются в утренние часы, а другие — вечером. Поэтому важно соблюдать рекомендации по времени и режиму», — отметила терапевт.

Врач также указала на важность соблюдения перерыва между курсами приема витаминов, иначе постоянное употребление добавок может вызвать побочные эффекты. Она добавила, что при отсутствии явного дефицита витаминов лучше пересмотреть питание и получать полезные микроэлементы из пищи.

В заключение Бурнацкая призвала не верить агрессивной рекламе, уверяющей, что витамины полезны в любых дозировках. «Передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) может привести к накоплению их в организме и токсическим последствиям, поскольку они выводятся медленно. Водорастворимые витамины C, B1, B6 и B12 выводятся быстрее, но и их передозировка тоже не исключена», — подытожила терапевт.

Ранее Бурнацкая рассказала о наиболее вероятных причинах затяжного кашля. По его мнению, как правило, этот симптом указывает на заболевания легких или сердца.