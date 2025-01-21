С крыши дома в российском регионе на людей сошла лавина

В Шерегеше лавина сошла с крыши дома на людей

Снежная лавина рухнула на людей с крыши дома в Кузбассе, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе курорта Шерегеш. Пострадали две женщины, ребенок и припаркованные автомобили. На опубликованных кадрах видно большое количество снега, среди которого заметен автомобиль. На крышах расположенных рядом многоквартирных домов также находятся большие груды снега.

Ранее в Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на голову 24-летней горожанки. Инцидент произошел возле дома на улице Правды. Девушку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ссадинами на голове.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал россиянам при угрозе падения или падении с крыш снега и сосулек жаловаться в управляющую компанию (УК) и в полицию.