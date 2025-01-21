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01:28, 21 января 2025Культура

Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за Трампа

Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Трампа
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Дональда Трампа. На своей странице в соцсети X он опроверг появившиеся сообщения.

«Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он «не был готов». «Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал», — поделился он.

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