Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за Трампа

Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Трампа

Американский киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на слухи об отъезде из США из-за прихода к власти Дональда Трампа. На своей странице в соцсети X он опроверг появившиеся сообщения.

«Не верьте фейковым новостям. Я был рожден в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул ее», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс покинул США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах. Артист отметил, что принял решение после того, как увидел результаты голосования, к которым он «не был готов». «Я подумал: "Беги, Форрест, беги!" И именно это я и сделал», — поделился он.