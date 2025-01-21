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05:14, 21 января 2025Мир

Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации

Трамп заявил, что во время его президентства украинского конфликта не было бы
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации. Во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме он рассказал, что при нем на должности конфликта бы не было.

«Война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться, она никогда бы не началась, если бы я был президентом», — высказался Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с президентом РФ может произойти уже «очень скоро».

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо него в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс.

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