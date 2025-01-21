В доме Кличко обнаружили бордель

Полиция Киева обнаружила бордель в доме мэра города Кличко

Полиция Киева обнаружила бордель в доме мэра города и бывшего боксера Виталия Кличко. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

Как уточняет главное управление Национальной полиции Украины по Киевской области, злоумышленники содержали более 30 женщин в одном из развлекательных клубов и заставляли оказывать сексуальные услуги. Организаторам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как утверждает Telegram-канал «Реальный Киев» со ссылкой на собственные источники, речь идет о ночном клубе «Тутси», расположенном в доме, где проживает Кличко. Утверждается, что заведение охраняла коммунальная организация Киевской городской государственной администрации «Муниципальная охрана». По версии украинских СМИ, к организации охраны причастен первый заместитель председателя партии Кличко «Удар» Артур Палатный.

Ранее заместитель Кличко Владимир Прокопов написал заявление об увольнении после расследования журналистов о его недвижимости. Прокопов отметил, что во время своей работы в органах местного самоуправления всегда был открытым к журналистам.