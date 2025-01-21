В Киргизии запретили проповедь религии через поквартирный обход

Президент Киргизии Жапаров запретил проповедь религии через поквартирный обход

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете на проповедь религии через поквартирный обход. Об этом киргизский лидер сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не будем забывать, что граждан со светскими взглядами в нашей стране столько же, сколько и строго религиозных. Они выступают против того, что незнакомцы ходят по квартирам и домам, стучатся в двери», — говорится в публикации.

Жапаров добавил, что проповедь может быть разрешена после того, как религиозные организации республики разработают механизмы для регуляции подобных мероприятий.

Ранее в Киргизии предложили демонтировать памятник Ленину в центре Бишкека. Вице-спикер парламента Киргизии Нурбек Сыдыгалиев предложил вместо советского вождя поставить на площади монумент первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии республики Турдакуну Усубалиеву.