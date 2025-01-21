Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 21 января 2025Силовые структуры

В России чешского разработчика ПО признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной чешскую организацию, помогавшую Украине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shutterstock / Fotodom

Деятельность чешской неправительственной организации Compelson s.r.o., которая передавала Украине бесплатные лицензии на программы и техсредства, признали нежелательной на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Организация была зарегистрирована в Праге в 1993 году. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств программным обеспечением (ПО), которое позволяет получать доступ к в том числе удаленным данным на электронных устройствах.

По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции участники Compelson s.r.o. передали бесплатные лицензии Вооруженным силам и спецслужбам Украины якобы для «защиты от России». При помощи этого ПО Киев в автоматическом режиме получает доступ к контактам, перепискам и истории перемещений, содержащихся в мобильных телефонах и смарт-часах.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию OpenText Corporation. По данным ведомства, одно из ее структурных подразделений предоставляет Украине ПО, использующееся для сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

      Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

      Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

      Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

      Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

      У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

      Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

      Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

      Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

      Житель деревни обнаружил на берегу «инопланетного монстра» и убежал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше