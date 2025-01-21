В России чешского разработчика ПО признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала нежелательной чешскую организацию, помогавшую Украине

Деятельность чешской неправительственной организации Compelson s.r.o., которая передавала Украине бесплатные лицензии на программы и техсредства, признали нежелательной на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Организация была зарегистрирована в Праге в 1993 году. Она снабжает спецслужбы и правоохранительные органы различных государств программным обеспечением (ПО), которое позволяет получать доступ к в том числе удаленным данным на электронных устройствах.

По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции участники Compelson s.r.o. передали бесплатные лицензии Вооруженным силам и спецслужбам Украины якобы для «защиты от России». При помощи этого ПО Киев в автоматическом режиме получает доступ к контактам, перепискам и истории перемещений, содержащихся в мобильных телефонах и смарт-часах.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацию OpenText Corporation. По данным ведомства, одно из ее структурных подразделений предоставляет Украине ПО, использующееся для сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.