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12:26, 21 января 2025Экономика

В России заметно выросла добыча газа

МЭА: Добыча газа в России выросла на 6,9 процента в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы добычи газа в России выросли почти на 7 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 682 миллиарда кубометров. Об этом сообщается в январском докладе аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно данным экспертов, в 2023 году добыча газа в РФ оценивалась в 638 миллиарда кубометров. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился на 44 миллиарда, или на 6,9 процента. Аналитики прогнозируют сохранение положительной динамики и в наступившем году. Как ожидают эксперты, добыча газа в РФ в январе-декабре 2025-го увеличится на 1,6 процента к прошлогоднему уровню и достигнет отметки в 693 миллиарда кубометров.

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Что касается спроса на газ в России, то он по итогам 2024 года, согласно оценке МЭА, составил 516 миллиардов кубометров. В 2025-м, прогнозируют аналитики, показатель вырастет на 2,7 процента и составит 530 миллиардов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасов природного газа на некоторых российских месторождениях хватит еще на 110 лет. Руководство энергохолдинга, как уточнил он, планирует вести добычу на этих объектах до 2134 года. В то же время Миллер не стал уточнять, о каких именно месторождениях в РФ идет речь. До этого замглавы Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов оценил суммарные резервы газа в стране в 67 триллионов кубометров. Этих объемов, подчеркивал он, хватит на ближайшие 90 лет.

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