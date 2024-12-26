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18:37, 26 декабря 2024Экономика

Запасов газа на российских месторождениях хватит на 110 лет

Миллер: «Газпром» планирует добычу на некоторых месторождениях в РФ до 2134 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Газпром» планирует добывать топливо на некоторых российских месторождениях еще 110 лет. Об этом заявил глава энергохолдинга Алексей Миллер в ходе выступления на совещании, посвященном предварительным результатам завершающегося года.

Миллер назвал «Газпром» мировым лидерам по запасам природного газа. Это обстоятельство позволит обеспечить топливом «на долгие-долгие годы» потребителей как на российском, так и на глобальном энергетическом рынке, пояснил он. На некоторых российских месторождениях предусмотрена возможность добычи газа вплоть до 2134 года. При этом он не стал уточнять, о каких именно месторождениях идет речь.

Ранее Миллер заявил, что по итогам 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Китай превысят планируемый уровень на миллиард кубометров. Согласно его ожиданиям, в январе-декабре по «Силе Сибири» в КНР отправят в общей сложности около 31 миллиарда.

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Через три года, в январе 2027-го, добавил Миллер, «Газпром» введет в эксплуатацию новый «дальневосточный» маршрут. Его ежегодная проектная мощность оценивается в 10 миллиардов кубометров. При полной загрузке этих направлений Россия сможет отправлять в Китай до 48 миллиардов кубометров в год, что сделает ее главным поставщиком газа в азиатскую страну, подчеркивал ранее Миллер.

В то же время судьба «Силы Сибири — 2» по-прежнему остается неизвестной. По данным газеты Financial Times, переговоры по этому вопросу между «Газпромом» и CNPC затормозились из-за требования китайской стороны приобретать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам и нежелания Пекина импортировать столь большие объемы.

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