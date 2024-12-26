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18:04, 26 декабря 2024Экономика

«Газпром» раскрыл объем поставок газа в Китай в 2024 году

Миллер: объемы поставок российского газа в КНР составят около 31 млрд кубометров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Reuters

По итогам 2024 года объемы поставок российского природного газа в Китай составят порядка 31 миллиарда кубометров. Об этом заявил глава энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер в ходе выступления на совещании, посвященном предварительным результатам завершающегося года.

Миллер отметил, что в этом году холдингу удастся превысить планируемые объемы поставок примерно на миллиард кубометров. Изначально в «Газпроме» ожидали, что экспорт природного газа в КНР в 2024 году по трубопроводу «Сила Сибири» окажется на уровне 30 миллиардов. «Мы уже точно знаем, что перевыполним план», — резюмировал он.

Глава холдинга добавил, что в январе 2027 года в строй будет введен новый газовый маршрут из России в Китай. Ежегодная проектная мощность «дальневосточного» оценивается в 10 миллиардов кубометров, а «Силы Сибири» — в 38 миллиардов.

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В случае полной загрузки этих двух направлений суммарные объемы поставок российского газа в КНР через три года смогут достичь отметки в 48 миллиардов кубометров. Это сделает Россию главным экспортером этого вида топлива в азиатскую страну, подчеркивал ранее Миллер.

В то же время судьба главного совместного энергетического проекта России и Китая — трубопровода «Силы Сибири-2» — по-прежнему остается неизвестной. В обращении Миллера к коллегам не было ни слова сказано про перспективы этого объекта. Как утверждала Financial Times, основным препятствием для заключения коммерческой сделки остается желание концерна CNPC приобретать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам, что не устраивает «Газпром». Кроме того, как утверждают источники газеты, Пекин не видит целесообразности в закупках столь больших объемов газа из России.

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