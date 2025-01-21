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13:57, 21 января 2025Интернет и СМИ

В «Ростелекоме» прокомментировали сообщения о возможной утечке данных россиян

«Ростелеком»: Утечка данных россиян могла произойти из инфраструктуры подрядчика
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Компания «Ростелеком» прокомментировала новость об утечке данных россиян. Слова компании передает ТАСС.

В компании подчеркнули, что утечка могла произойти из инфраструктуры подрядчика.

При этом представители «Ростелекома» отметили, что, предварительно, в сеть не попали чувствительные данные клиентов компании. Однако организация призвала пользователей сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее Роскомнадзор раскрыл, сколько утечек данных произошло в 2024 году. По данным ведомства, в интернете оказались 710 миллионов записей о россиянах в результате 135 утечек.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев высказался о числе утечек данных в российском интернете. По его словам, их количество превышает все допустимые пределы.

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