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23:26, 21 января 2025Мир

В США рассказали о необходимом качестве у Трампа для урегулирования ситуации на Украине

Политик Стефаник: Трампу нужна гибкость для урегулирования ситуации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Новому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для урегулирования конфликта на Украине потребуется действовать гибко. Об этом рассказала кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, пишет ТАСС.

«Я думаю, что президенту требуется максимальная гибкость для окончательного урегулирования, мирного урегулирования», — отметила она.

Стефаник также добавила, что вопрос об урегулировании этого конфликта был одним из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа. Она заверила, что будет работать на данном направлении.

Ранее Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации, 20 января. Во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме он рассказал, что при нем на должности конфликта бы не было.

До этого президент США отметил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с президентом РФ может произойти уже очень скоро.

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