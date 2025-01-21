В США рассказали о необходимом качестве у Трампа для урегулирования ситуации на Украине

Новому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для урегулирования конфликта на Украине потребуется действовать гибко. Об этом рассказала кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, пишет ТАСС.
«Я думаю, что президенту требуется максимальная гибкость для окончательного урегулирования, мирного урегулирования», — отметила она.
Стефаник также добавила, что вопрос об урегулировании этого конфликта был одним из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа. Она заверила, что будет работать на данном направлении.
Ранее Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации, 20 января. Во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме он рассказал, что при нем на должности конфликта бы не было.
До этого президент США отметил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с президентом РФ может произойти уже очень скоро.