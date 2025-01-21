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14:49, 21 января 2025Ценности

Внешность известной 58-летней актрисы на фото с прогулки вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Внешность известной английской актрисы Хелены Бонем Картер на новых фото вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

58-летнюю звезду фильма «Бойцовский клуб» запечатлели на улице в Лондоне, когда она гуляла с подругой. Актриса предстала на полученных кадрах с небрежно уложенными в косу волосами и без макияжа. При этом она выбрала для выхода в свет вязаную серую шапку с меховым помпоном, зеленый свитер и плюшевую синюю куртку на молнии. Также артистка надела асимметричную черную юбку длины миди поверх легинсов с абстрактным белым принтом и кроссовки.

Читатели издания высказались об образе бывшей возлюбленной режиссера Тима Бертона в комментариях. «Она может носить что угодно, даже наряд бездомной. Потрясающая актриса», «Хелене все равно, что думают люди. Люблю ее», «Без макияжа и все равно выглядит лучше, чем заколотые ботоксом знаменитости в два раза моложе ее», «Кажется, она совсем не постарела», «Уникальное чувство стиля», — восхитились одни юзеры.

В то же время часть пользователей сети раскритиковала наряд знаменитости. «Единственное, чего не хватает на этой фотографии, — украденной тележки для покупок, заполненной ее вещами», «Всегда выглядит, как нечто среднее между бездомной и одной из тех странных женщин, которые живут с 20 кошками», «Вечная "бродяга"», «Будто спала в кустах», «Она просто нелепа», — заявили они.

В декабре внешность 84-летнего американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети словами «грязный и бездомный».

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