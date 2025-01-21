Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:01, 21 января 2025Интернет и СМИ

Врач ответил на вопрос об эффективности леденцов от боли в горле

Врач Мясников заявил, что леденцы не помогают избавиться от причины боли в горле
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что аптечные леденцы не помогают избавиться от причины боли в горле. Выпуск передачи, в котором специалист ответил на вопрос об эффективности этого аптечного средства, доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что аптечные леденцы не помогают бороться с причиной боли в горле. «Вирусы они не лечат, стрептококк они не лечат, аллергию они не лечат. (...) На причину они, конечно, не действуют», — объяснил врач, говоря об этом средстве.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили, что популярный способ лечения больного горла может повысить давление. По словам врачей, речь идет о полоскании горла раствором соды.

До этого врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал об опасных последствиях боли в горле. Он сообщил, что хронический тонзиллит может привести к поражению почек и сердца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

      В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

      Петарда взорвалась в груди российского подростка в новогоднюю ночь

      Раскрыто возможное наказание для выжившего после дрейфа в Охотском море россиянина

      Два человека получили ранения при ударе украинского дрона на российской автодороге

      Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличения расходов на Украину

      Дирижер Башмет заявил о готовности отправиться в зону СВО

      Макрон призвал Европу проснуться

      Рогов рассказал о применении ВСУ тактики выжженной земли

      Трампа уличили в ложных заявлениях в день инаугурации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше