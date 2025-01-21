Врач ответил на вопрос об эффективности леденцов от боли в горле

Врач Мясников заявил, что леденцы не помогают избавиться от причины боли в горле

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что аптечные леденцы не помогают избавиться от причины боли в горле. Выпуск передачи, в котором специалист ответил на вопрос об эффективности этого аптечного средства, доступен на платформе «Смотрим».

Доктор заявил, что аптечные леденцы не помогают бороться с причиной боли в горле. «Вирусы они не лечат, стрептококк они не лечат, аллергию они не лечат. (...) На причину они, конечно, не действуют», — объяснил врач, говоря об этом средстве.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили, что популярный способ лечения больного горла может повысить давление. По словам врачей, речь идет о полоскании горла раствором соды.

До этого врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал об опасных последствиях боли в горле. Он сообщил, что хронический тонзиллит может привести к поражению почек и сердца.