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04:32, 21 января 2025Наука и техника

Защищенность американских БМП Bradley улучшили

Army Recognition: В США испытали БМП Bradley с комплексом защиты VBK
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Армия США провела испытания боевой машины пехоты (БМП) Bradley с комплексом Vehicle Protection System Base Kit (VBK), который улучшает защищенность машины от управляемых боеприпасов. Об этом сообщает Army Recognition.

Нова система состоит из комплекта датчиков, размещенных на башне БМП. Они обеспечивают круговой обзор при обнаружении лазерного излучения, используемого для наведения боеприпасов. Производственные квалификационные испытания провели на полигоне армии США Юма в Аризоне.

«При обнаружении лазера командир Bradley может быстро использовать систему независимого наблюдения командира машины для определения местоположения источника угрозы, предоставляя экипажу информацию о ситуации в режиме реального времени и возможность противодействовать угрозе», — пишет издание.

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В ходе испытаний, которые проходили в различных условиях, военные имитировали наведение оружия на Bradley во время движения по труднопроходимой местности.

В мае 2024 года армия США представила новую версию БМП Bradley с комплексом активной защиты (КАЗ) Iron Fist. Установка Iron Fist стала возможной только на Bradley модификации M2A4, которая получила новую вспомогательную силовую установку. КАЗ предназначен для уничтожения атакующих БМП боеприпасов.

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