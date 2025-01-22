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16:11, 22 января 2025Из жизни

100-летняя долгожительница заскучала на пенсии и вернулась на работу

100-летняя жительница США из Кентукки заскучала на пенсии и вышла на работу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Home Depot

В США 100-летняя жительница штата Кентукки решила снова выйти на работу, потому что заскучала на пенсии без общения. Ее историю рассказывает New York Times.

Джоклета Уилсон из Луисвилла отпраздновала юбилей в октябре 2024-го. Она долго была профессиональной танцовщицей, а затем 37 лет преподавала в городской академии танца. Несмотря на солидный возраст, женщина живет в собственном доме, водит машину и работает по два дня в неделю в магазине инструментов и стройматериалов сети Home Depot. «Я трижды выходила на пенсию. Каждый раз она продолжалась 10 лет, а потом я настолько уставала от себя, что не могла больше терпеть», — объяснила долгожительница.

Она добавила, что не может жить без общения с людьми, и именно поэтому решила вернуться за прилавок. Уилсон перенесла рак груди, больна эмфиземой, а кроме того, ей установили кардиостимулятор. Тем не менее она утверждает, что отлично себя чувствует. «Нельзя беспокоиться о подобной ерунде, поэтому я просто не думаю обо всем этом», — заявила американка.

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Именно такое отношение к жизни Уилсон считает главным секретом долголетия. «Не парьтесь по мелочам. Не волнуйтесь. Не злитесь. Злость отнимает много сил и забирает много хорошего из вашей жизни. Думать о хорошем гораздо проще, чем о плохом. Для этого нужно гораздо меньше усилий. И именно это я и стараюсь делать», — посоветовала она.

Ранее 108-летняя жительница американского штата Флорида назвала неожиданную причину своего долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря особому отношению к родителям.

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