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15:10, 22 января 2025Россия

131 инородный предмет достали из тела полуторагодовалого ребенка в России

Под Москвой из тела ребенка достали 131 инородное тело
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Десятки инородных предметов достали из тела ребенка в Детском центре имени Рошаля в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Речь идет о 130 магнитах и одной батарейке — все они находились в желудочно-кишечных путях полуторагодовалого россиянина. Из-за того, что магниты сцепились друг с другом, они повредили слизистую.

Почти все инородные тела были извлечены без нарушения целостности тканей организма. Ребенок уже выписан из стационара.

Ранее в Ленинградской области двухлетний ребенок проглотил 124 детских магнита. Их случайно обнаружили во время рентгенологического исследования. Часть магнитов пришлось извлекать из кишечника пациента хирургам.

ЖЗЛ
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