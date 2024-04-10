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08:17, 10 апреля 2024Россия

Более ста инородных предметов нашли в теле двухлетнего россиянина

В Ленобласти в желудке и кишечнике ребенка нашли 124 инородных тела

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Ленинградской области в желудке и кишечнике двухлетнего ребенка нашли 124 инородных тела. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Инородные предметы в пищеварительном тракте мальчика обнаружили во время рентгенологического обследования. После этого ребенка экстренно отправили на дополнительные процедуры, которые выявили целое скопление посторонних предметов в его организме, для извлечения которых врачам пришлось задействовать специальные инструменты. Таким способом удалось извлечь ровно сто предметов, которыми оказались детские магниты.

Еще 24 магнита пришлось удалять хирургическим путем из кишечника мальчика. Медики считают, что ребенок проглатывал их на протяжении нескольких дней.

Ранее похожий случай произошел в Ямало-Ненецком автономном округе, где из тела ребенка извлекли 17 магнитов. Мальчик поступил в больницу с подозрением на COVID-19. Ему провели срочную операцию.

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      Алан Босиков
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