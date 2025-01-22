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20:08, 22 января 2025Наука и техника

Армия США начала печатать беспилотники

Army Recognition: Армия США начала печатать малые дроны на 3D-принтерах
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anna Barclay / Getty Images

Воздушно-десантная дивизия Армии США начала печатать малые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на 3D-принтерах. Об этом сообщает Army Recognition.

«101-я воздушно-десантная дивизия приступила к производству систем малых БПЛА с использованием 3D-печати. Эта инновационная инициатива, реализуемая Центром прикладных тактических инноваций EagleWerx в Форт-Кэмпбелле, призвана революционизировать производство дронов», — пишет издание.

Представитель 101-й дивизии полковник Трэвис Макинтош рассказал, что инициатива повлияет не только на выпуск деталей, но и на тактику применения малых беспилотников. В публикации отметили, что 3D-печать позволит сократить время и затраты на производство и развертывание БПЛА.

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Напечатанные дроны испытают в ходе учений Lethal Eagle. После этого они станут постоянным элементом арсенала дивизии.

В июне 2024 года «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать в зоне проведения специальной военной операции модифицированные FPV-дроны для дистанционного минирования дорог в тылу противника. Механизмы для сброса изготавливают с помощью 3D-печати.

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