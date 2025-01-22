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06:20, 22 января 2025Интернет и СМИ

Бывший американский разведчик рассказал об ультиматуме Трампа для НАТО

Экс-разведчик США Риттер: Трамп предупредил НАТО о скором разрыве отношений
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поднять планку расходов на оборону для членов НАТО до пяти процентов ВВП сигнализирует НАТО о скором разрыве отношений с Вашингтоном. Об этом рассказал отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

Накануне Трамп заявил, что странам НАТО нужно тратить больше денег на оборону и довести долю оборонных расходов в ВВП до пяти процентов.

«Трамп фактически предупредил Европу. НАТО не сможет достичь пяти процентов, и Трамп это знает. И, таким образом, это по сути сигнал Трампа для НАТО: "Это конец". 75-летние отношения Америки и НАТО закончились"», — объяснил бывший разведчик.

Кроме того, Риттер отметил, что вступление нового президента в должность ознаменовало собой начало нового мира.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Дональд Трамп «перекроет кислород» НАТО. По его словам, глава государства поступит таким образом ради спасения США.

В декабре американские СМИ писали о том, что в НАТО начались обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отчасти это связано с ожиданием возвращением Трампа на пост президента США.

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