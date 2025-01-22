Доктор Мясников развеял популярный миф об иммунитете

Врач Мясников заявил, что укрепить иммунитет при помощи таблеток невозможно

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что укрепить иммунитет при помощи таблеток невозможно. Выпуск передачи, в котором доктор развеял популярный миф, доступен на платформе «Смотрим».

«Укрепить иммунитет таблетками невозможно», — подчеркнул Мясников.

В качестве профилактики простуды он посоветовал принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. «Человек вообще должен с холодной водой дружить», — заключил он.

Ранее иммунолог Андрей Продеус дал еще одну рекомендацию по поддержанию иммунитета. Он призвал россиян включить в рацион яблоки, так как они содержат вещества, улучшающие работу лейкоцитов — клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.

До этого Андрей Продеус, терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали три продукта для улучшения иммунитета. По словам врачей, таким свойством обладают морские гребешки, пармезан и водоросли из-за содержания в них аминокислоты валин.