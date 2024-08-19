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13:21, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали совет для поддержания иммунитета

Врач Продеус заявил, что употребление яблок помогает поддерживать иммунитет

Фото: Unsplash

Иммунолог и аллерголог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление яблок помогает поддерживать иммунную систему. Выпуск передачи, в котором врач дал россиянам совет для поддержания иммунитета, доступен на сайте телеканала.

Медик рассказал, что яблоки содержат пектины и биофлавоноиды. По его словам, благодаря содержанию этих веществ лейкоциты, которые должны уничтожать в организме бактерии и вирусы, лучше работают. «Активная работа лейкоцитов зависит от этих двух факторов, так что яблоки — прекрасный продукт для иммунитета и защиты наших лейкоцитов», — пояснил Продеус.

Ранее Продеус заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Врач объяснил, что это помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи, а также облегчает работу иммунной системы.

До этого Андрей Продеус, терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали три продукта для улучшения иммунитета. По словам врачей, таким свойством из-за содержания аминокислоты валин обладают морские гребешки, пармезан и водоросли.

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      Олег Давыдов
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