Главы дипведомств четырех стран обсудили безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Главы дипведомств США, Индии, Японии, Австралии провели встречу QUAD

Главы дипломатических ведомств США, Японии, Индии и Австралии по итогам первой встречи в формате четырехстороннего диалога по безопасности QUAD при администрации главы Штатов Дональда Трампа заявили о готовности сохранять стабильность в регионе. Об этом информирует РИА Новости.

Как подчеркивается в совместном заявлении, государства привержены укреплению региональной морской, экономической, технологической безопасности. Работа в формате QUAD продолжится в ближайшие месяцы на регулярной основе в рамках подготовки к предстоящему саммиту стран в Индии.

В сентябре прошлого года экс-президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD. До этого сообщалось, что в ходе встреч будет обсуждаться сотрудничество России и Северной Кореи и противодействие ему.

Помимо этого, лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине. Также Джо Байден, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Японии Фумио Кисида и Австралии Энтони Албаниз призвали включить в Совет Безопасности ООН новые государства.

