Количество желающих навсегда покинуть Украину мужчин назвали

Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый третий мужчина

Украину после открытия границ желает покинуть каждый третий молодой мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные опроса фонда «Демократические инициативы».

«Покинуть Украину навсегда хотел бы каждый четвертый мужчина (25 процентов) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33 процента)», — говорится в публикации.

Среди женщин уехать из республики для смены постоянного места жительства хотели бы 17 процентов опрошенных.

Ранее стало известно, что у населения Украины улучшилось отношение к русским гражданам. По данным опроса Киевского международного института социологии, впустить в свое окружение русских по национальности готовы 39 процентов респондентов.