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13:35, 22 января 2025Бывший СССР

Количество желающих навсегда покинуть Украину мужчин назвали

Покинуть Украину навсегда после открытия границ хотел бы каждый третий мужчина
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украину после открытия границ желает покинуть каждый третий молодой мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные опроса фонда «Демократические инициативы».

«Покинуть Украину навсегда хотел бы каждый четвертый мужчина (25 процентов) и каждый третий молодой украинец 18-29 лет (33 процента)», — говорится в публикации.

Среди женщин уехать из республики для смены постоянного места жительства хотели бы 17 процентов опрошенных.

Ранее стало известно, что у населения Украины улучшилось отношение к русским гражданам. По данным опроса Киевского международного института социологии, впустить в свое окружение русских по национальности готовы 39 процентов респондентов.

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