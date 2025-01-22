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20:42, 22 января 2025Силовые структуры

Мать и дочь попытались отравить терроризировавшего их уголовника и получили срок

В ЯНАО мать и дочь решили отравить уголовника и получили девять лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по девять лет колонии дали двум россиянкам (матери и дочери) и их подельнику за попытку отравить ранее судимого российского уголовника. Об этом в среду, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, после выхода из тюрьмы в декабре 2024 года потерпевший регулярно терроризировал сестру и мать, особенно когда выпивал. Родные начали незаметно подсыпать ему в алкоголь лекарства и заливали смесь в рот, когда он спал. Мужчина оказался в больнице, и медики спасли ему жизнь. После этого женщины обратились к собутыльнику уголовника и убедили его подкинуть другу заготовленную бутылку с отравой.

Уголовнику снова удалось выжить, но на этот раз, изучив анализы, медики заподозрили неладное, их смутило странное сочетание лекарств в моче у пациента. Началось расследование, в ходе которого силовики вывели мать, дочь и их подельника на чистую воду. Всех троих отправили в колонию.

12 декабря сообщалось, что в Карачаевске осудят мужчину за расправу над местным жителем и покушение на брата.

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