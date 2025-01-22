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18:02, 22 января 2025Бывший СССР

МИД сообщил о прекращении действия договора с Литвой о правовой помощи

МИД: Действие договора о правовой помощи между Москвой и Вильнюсом прекращено
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: PositiveTravelArt / Shutterstock / Fotodom

Действие договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между Москвой и Вильнюсом прекращено 21 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение МИД России.

«21 января 2025 года прекращено действие договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в Вильнюсе 21 июля 1992 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный договор был денонсирован сеймом Литвы 25 июня 2024 года. Документ был подписан в 1992 году и продлевался каждые пять лет. Он нужен был для защиты личных и имущественных прав российских и литовских граждан, а также оказания правового сотрудничества при возникновении спорных ситуаций.

Ранее стало известно, что власти Эстонии решили выйти из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией. Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было заключено 24 сентября 1993 года МВД 12 стран бывшего СССР, включая Россию, Эстонию, Украину и Грузию.

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