Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 14 января 2025Бывший СССР

Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

Эстония решила выйти из соглашения по безопасности дорожного движения с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

Эстония решила выйти из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает Postimees.

«В соответствии со статьей 18 Соглашения о сотрудничестве, оповещаем, что Министерство внутренних дел Эстонии выходит в указанное время из соглашения», — сообщил глава эстонского МВД в письме российским коллегам.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было заключено 24 сентября 1993 года МВД 12 стран бывшего СССР, включая Россию, Эстонию, Украину и Грузию. Согласно статье 18 соглашения, каждая сторона имеет право выйти из соглашения в течение шести месяцев с момента письменного уведомления в адрес МВД России.

Ранее лидер эстонской партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу предложил законопроект о закрытии границы с Россией. Политик также обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарва.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров напомнил о сбитом Азербайджаном российском вертолете

      Власти Казахстана объявили об ограничении срока действия карт для нерезидентов

      Один человек получил ранение при ударе ВСУ по российскому региону

      Названы самые необычные забытые россиянами вещи в поездах

      Раскрыты запланированные на 2025 год гаджеты Apple

      США стало не хватать яиц

      Детский омбудсмен прокомментировала издевательства над двухлетним ребенком в Москве

      Министерство обороны показало кадры водружения флага в Нескучном

      Чуть не упавшая на мужчину глыба льда в Санкт-Петербурге попала на видео

      Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше