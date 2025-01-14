Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

Эстония решила выйти из соглашения по безопасности дорожного движения с Россией

Эстония решила выйти из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает Postimees.

«В соответствии со статьей 18 Соглашения о сотрудничестве, оповещаем, что Министерство внутренних дел Эстонии выходит в указанное время из соглашения», — сообщил глава эстонского МВД в письме российским коллегам.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было заключено 24 сентября 1993 года МВД 12 стран бывшего СССР, включая Россию, Эстонию, Украину и Грузию. Согласно статье 18 соглашения, каждая сторона имеет право выйти из соглашения в течение шести месяцев с момента письменного уведомления в адрес МВД России.

Ранее лидер эстонской партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу предложил законопроект о закрытии границы с Россией. Политик также обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарва.